الأوقاف: منع الأئمة أصحاب الفكر المتشدد من صعود المنبر

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وفوّض رئيس القطاع الدينى بالأوقاف مديرى المديريات بوقف أى عنصر من هذه العناصر عن العمل الدعوى فورا، وإرسال كشف بأسماء كل من سبق وقفهم عن العمل الدعوى لأى سبب من الأسباب، والعمل المكلف به كل منهم الآن، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخه، مع التأكيد على تحميل من يخالف ذلك كامل المسئولية الإدارية تجاه أى تجاوز.
وأضاف رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: "فى حالة عدم موافاتنا ببيانات أى شخص له انتماء أو تبنى لأى فكر متطرف أو متشدد واكتشافه بمعرفة أجهزة المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة سيعد ذلك تقصيرا جسيما فى الواجب الوظيفى، حيث أن غض الطرف عن أى عنصر من هذه العناصر هو إخلال بحق العمل وتقصير كبير فى حق الدين والوطن".
يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن عدم تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة أو غير مؤهل لها أو أى شخص له انتماء لأى فكر تنظيمى متطرف أو متشدد من صعود المنبر أو أداء أى عمل دعوى بالمساجد.
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