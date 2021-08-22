الحكومة: الدولة لم تتراجع عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية فى مصر، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن مشروع إنتاج السيارة الكهربائية فى مصر، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، حيث وقعت شركة النصر لصناعة السيارات اتفاقيتين مع شركة "دونج فينج" إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات، وذلك لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، حيث تم استيراد 13 سيارة موديل "E70" كهربائية كاملة الصنع من شركة "دونج فينج" الصينية، وإطلاقها للاستخدام التجريبى على الطرق المصرية لمدة 3 أشهر، للتأكد من توافقها مع الأجواء المصرية، والوقوف على المواصفات النهائية لها قبل البدء فى تصنيعها محلياً بمصانع شركة النصر للسيارات والتى ستحمل علامتها "نصر"، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات فى النصف الثانى من عام 2022، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع. ويستهدف المشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر والوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلى، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، كما يجرى التعاون مع إحدى الشركات المصرية فى مجال البحوث والتطوير لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية فى مصر، كما يجرى العمل على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات السيادية لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، ومن المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة (6 آلاف نقطة شحن) للسيارات الكهربائية خلال 18 شهراً. وفى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية (121 قرشاً للكيلو وات ساعة)، وكذا تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة (بقدرة 22 كيلو وات)، و275 قرشاً للكيلو وات ساعة للمحطات فائقة السرعة (بقدرة 50 كيلو وات).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: الدولة لم تتراجع عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.