التعليم العالى: 11 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 11 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.





وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا يوميا اعتبارًا من السبت الموافق 21 أغسطس الجارى.

وشدد المتحدث الرسمى أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت 21 أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء 25 أغسطس.