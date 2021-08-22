وزيرة البيئة: إقامة أول طريق أخضر بمحمية وادى الحيتان بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، البدء فى إقامة أول طريق أخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء وموقع تراث طبيعى عالمى بمحمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم.





يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير تجربة متميزة وممتعة لزوار المحمية بما يساهم فى الترويج للسياحة البيئية فى مصر.

وصرحت فؤاد، بأن طريق وادى الحيتان يمتد بطول 34 كم ويعتمد انشائه على طريقة جديدة لإعادة التدوير واستخدام مستحلبات خاصة لخلطها بالتربة وتمهيد الطريق بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لإعادة التدوير واستخدام الأساليب البيئية التى تهتم بالحد من الانبعاثات الحرارية وكذلك تقليل الضوضاء مع الحفاظ على اللون الطبيعى للتربة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا الطريق يعد أيقونة للاستخدام الأمثل لإعادة التدوير وبناء الطرق الخضراء نظرا لما يعود للبيئة من فوائد ومنها الحفاظ على الموارد بإعادة التدوير لنفس مواد الطرق وتوفير المواد الخام لأنه يتم خلط التربة الموجودة بالمستحلبات الخاصة بالشركة المنفذة دون الحاجة إلى زيادة المادة الخام بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والضوضاء علاوة على نشر ثقافة استخدام الطرق الخضراء وأن حماية البيئة لا تتعارض مع التنمية بل تتكامل معها.

وأعربت وزيرة البيئة عن أملها فى أن يكون ما تشهده المحميات الطبيعية من تطوير بداية انطلاق حقيقية للوعى بأهمية رأس المال الطبيعى والمتمثل فى محمياتنا الطبيعية وأهمية دور الشباب والمجتمع وشركاء العمل البيئى فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى لنا وللأجيال القادمة.

جدير بالذكر أنه موقع وادى الحيتان تم إدراجه عام 2018 فى القائمة الخضراء IUCN للمناطق المحمية، والذى يعد معيارا عالميا لأفضل الممارسات التى توفر شهادة للمناطق التى تدار بفعالية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط السليمين والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.