القوى العاملة: تعيين 283 شابا واستخراج 235 شهادة قياس مستوى المهارة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة بالفيوم، عينت 283 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1.493 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.





وأضاف وزير القوى العاملة، فى بيان، اليوم الأحد، أن المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية والصحية بقيمة 52 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ20 عاملا غير منتظما، و4.506 جنيهات رعاية صحية لـ22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 86 عاملاً جديد بالمنظومة.

من جهته، قال على أبوالحسن، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يوليو الماضى، إن المديرية تلقت 14 شكوى عمالية، تم تحويل 6 شكاوى منها للقضاء، بالإضافة لتسوية 4 شكاوى، وتبقي 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، مضيفا أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة، وأسفر عن تحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت بمجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التفتيش على 245 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية .