«سرقة الأطفال حديثي الولادة» محور أحداث «أنا قبلت» من مسلسل «زي القمر»

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بدأت أسرة حكاية «أنا قبلت» التحضيرات الفعلية للعمل بعد ان انتهي أيمن الشايب من تألفها مؤخرا، والتي تعد احدى حكايات مسلسل «زي القمر» الذي يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع.

دوت الخليج يرصد قصة مسلسل أنا قبلت

وتناقش حكاية «أنا قبلت» قضية سرقة الأطفال حديثي الولادة، وتضم الحكاية » عدد كبير من الأبطال وهم تيام مصطفى قمر، عابد عنانى، محسن منصور، وليلى عز الدين، ولبنى ونس، لاشينة لاشين، والعمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام وإنتاج شركة سيلميديا.

ويذكر أنه قررت فضائيا Cbc عرض أولى حكايات مسلسل «زي القمر» الموسم الثاني الذي تخوض بطولتها الفنانة درة، والتي تحمل اسم «غالية» بداية من يوم 28 من شهر أغسطس الحالي.

حكاية غالية من مسلسل زي القمر

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

وبدأت الفنانة المتألقة صبرين تصوير الحكاية الثانية من المسلسل والتي تحمل اسم «واحد في المية» من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق بجانب الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف شعيب، وتجسد صابرين خلال أحداث حكاية «واحد في المية» دور كفيفة تمر بالعديد من المواقف الصعبة.

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع.