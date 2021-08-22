/646459/بعد-قليل-نظر-محاكمة-قاتل-خطيبته-من-أجل-استرداد-الشبكة-في-المنيا

تشهد الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار إبراهيم الأمين، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل خطيبته عمدا مع سبق الإصرار والترصد؛ وذلك طمعا في استرداد الشبكة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة المتهم بقتل خطيبته في المنيا

محاكمة المتهم بقتل خطيبته عمدا

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا، من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب «رحمة محمد رضا- 21 عامًا»، طالبة بمعهد التمريض، ومقيمة في قرية زهرة، وعقب ذلك تمّ العثور على جثتها ملقاة على جانب ترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.

وبالفحص والتحري؛ تبيّن قيام «عمران. م.ع» 37 عامًا، مقيم في قرية زهرة، خطيب المجني عليها، بقتلها، وبتطوير الفحص× تبين أنَّ الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف، واستقلا دراجة بخارية لمكان الواقعة، وأغرقها في ترعة الإبراهيمية، وبضبطه ومواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته في فسخ الخطبة، وكي يتمكّن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها «الشبكة».

وفى سياق أخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً تضرر عدد من الأهالى لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء مسبباً حالة من الذعر للأهالى بالمنطقة.

بالفحص تبين قيام (حاصل على دبلوم – مقيم ببندر السنبلاوين بالدقهلية) بإطلاق أعيرة نارية من بندقية بحوزته إبتهاجاً بنقل أثاث أحد أقاربه إستعداداً لزفافه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المذكور وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية خرطوش".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.