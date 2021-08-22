الزمالك عن جنش: لن نسمح بالخطأ من أي لاعب

تحدث حسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك في تصريحات تلفزيونية،عن اقتراب الزمالك من حسم الدوري المصري وعدة قضايا أخرى مهمة تشغل جماهير الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث حسين لبيب عن أزمة محمود جنش حارس الفريق قائلا: "الحارس انفعل بعد علمه بوجوده بديلا في لقاء سيراميكا كليوباترا، وبعدها قرر كارتيرون استبعاده تنفيذا لمبدأ الثواب والعقاب".

وأضاف: "لن نسمح لأي لاعب بالخروج عن الالتزام، ولن نعلن عن حجم العقوبة الموقعة على جنش في وسائل الإعلام لكننا لن نسمح بالخطأ من أي لاعب".

أشرف بن شرقي

صرح لبيب «هناك نقطتي خلاف مع أشرف بن شرقي سيتم حسمها في جلسة تفاوض رسمية، لم نجلس معه وسيتم عقد جلسة معه عقب حسم الدوري».

أزمة اتشيمبونج

أكد: «نتفاوض مع أتشيمبونج لحل أزمته قبل جلسة الاستماع المحدد لها 10 سبتمبر، ولم نتلق أي مخاطبات بشأن خصم نقاط من رصيد الزمالك».

وتحدث لبيب أيضاً عن موقف اللجنة وترشحه للإنتخابات

وقال: «حسب ما ينصه القانون لا بد من تسليم الزمالك 25 نوفمبر القادم، هناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة وضع الانتخابات القادمة والتي ستقام وفقا للائحة الاسترشادية».

وتابع: «سأعلن عن موقفي من خوض الانتخابات القادمة مع أول يوم لفتح باب الترشح».

وبشأن احتمالية عودة مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق إلى منصبه بحكم قضائي ، قال لبيب«إذا ما أقرت المحكمة عودة مرتضى منصور سنطبق القانون فورا، جئنا بتكليف رسمي ويكفينا فخرا وجودنا في الزمالك».

وأثنى لبيب على أداء لاعبى الفريق خلال المباريات الأخيرة وأكد "تعاهدنا على الفوز بالمباراتين المقبلتين، وسنخوض مباراة الإنتاج الحربي المقبلة كأنها مباراة نهائية، ونسعى لإسعاد الجماهير لأنهم لم يفرحوا منذ فترة".

وشدد على أن النادي لم يتلق أي مخاطبات تفيد بخصم نقاط من رصيده في الفترة الحالية بمسابقة الدوري المصري.