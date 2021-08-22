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/646455/وزيرة-الهجرة-تعلن-إعداد-منصة-رسمية-على-مواقع-التواصل-لعرض-صور-ومعلومات-موثقة-عن-حياة-كريمة

09:54 ص - الأحد 22 أغسطس 2021

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا عبر تطبيق "زووم" يضم سيدة الأعمال المصرية "ليلى بنس" إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجها رجل الأعمال الأمريكي "درايدن بنس"، وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعضاء من مؤسسة حياة كريمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اعلان وزيرة الهجرة عن اطلاق منصة على مواقع التواصل للتعريف بحياة كريمة

حياة كريمة

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم الاجتماع بالترحيب بكل المشاركين، وقالت إن هذا اللقاء يأتي لوضع اللمسات النهائية لفاعلية جمع التبرعات من المصريين بالولايات المتحدة وكندا لصالح المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وهي الفاعلية المقرر إطلاقها في شهر سبتمبر المقبل عبر تطبيق "زووم" برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن كل هذه الجهود المبذولة إنما هي للتخفيف عن كاهل مواطنينا بالقرى الأكثر احتياجًا وتحسين ظروف معيشتهم.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

من جهتهم، قام أعضاء مؤسسة حياة كريمة بتقديم الفيديوهات والمواد الفيلمية المطلوبة عن مشروع "حياة كريمة" والتي تم إعدادها وترجمتها من أجل عرضها خلال الفاعلية المرتقبة، وتضمنت أهداف المشروع وثماره ونتائجه على الفئات المستهدفة منه واستطلاع آراء عدد من أهالي القرى المستفيدة في محافظات مصر وعرض قصص إنسانية تعكس معاناتهم وكفاحهم، كما تضمنت مقتطفات من كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤثرة والملهمة خلال احتفالية "حياة كريمة" التي عقدت في يوليو الماضي، ولقطات عن سفراء المبادرة من فنانين ورجال أعمال وسياسيين وكبار الشخصيات العامة، وكذلك الأغنية الرسمية للمبادرة التي غنتها المطربة شيرين عبد الوهاب.

محو الامية الرقمية

وفي نفس السياق، رحبت ليلى بنس بالحضور وأعربت عن سعادتها وإعجابها بالفيديوهات التي تم إعدادها للاستعانة بها خلال فاعلية جمع التبرعات، داعية إلى تسليط مزيد من الضوء على مشروع الحافلات ذات الفصول المتنقلة لـ "محو الأمية الرقمية"، الذي تستهدفه الفاعلية لتدريب أهالي القرى على استخدام المنصات الرقمية للترويج لمنتجاتهم والحرف التي يعملون عليها.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن التحضير لإطلاق صفحة على موقع "فيسبوك" للترويج عالميًا لفاعلية جمع التبرعات المقررة في سبتمبر المقبل، على أن تحتوي هذه الصفحة على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تشويقية وصور تعبر عن المشروع القومي "حياة كريمة" وعن حافلات محو الأمية الرقمية في القرى المصرية باعتبارها المشروع المستهدف من الفاعلية. وأوضحت الوزيرة أن هذه الصفحة ستكون بمثابة منصة رسمية للمصريين بالخارج يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومي "حياة كريمة"، ويتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، وذلك بهدف ضمان انتشارها في أوساط الجاليات المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن «حياة كريمة» هو المشروع الذي أعاد رسم قرى الريف المصري من جديد من خلال تنفيذ أعماله داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري في 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه، بمشاركة أكثر من 30 وزارة وهيئة "تنفيذية ومعاونة"، و23 جمعية أهلية. وكانت وزارة الهجرة قد وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والنهوض بالإنسان المصري فيها.