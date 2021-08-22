سعفان ومحافظ بور سعيد يوزعان 500 وثيقة تأمين علي العمالة غير المنتظمة...

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، وزير القوي العاملة محمد سعفان ، في ديوان عام المحافظة في خلال زيارته للمحافظة في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، والتي تشمل توزع 500 وثيقة تأمين علي العمالة غير المنتظمة، وتسليم 5 ماكينات خياطة و 6 شنط عدة للخريجين بمركز التدريب التابع لمديرية القوي العاملة ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة ، ويشهد ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية في مجال الطاقة ، ويسلم شهادات تقدير لشركة ايجيبشن لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية .

وكان الوزير قد شهد ختام المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل ذوى الهمم، وتسليم عقود عمل لهم ودمجهم في سوق العمل، وختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمحافظة.

وقام الوزير خلال الزيارة بتسليم 75 عقد عمل لذوي الهمم، و٢٧ لخريجي التدريب من مبادرة "مصر بكم أجمل"، افتتاح الشباك الواحد بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، ومركز تدريب شركة سوموتومو بالدور الرابع بمبنى المديرية،ومعمل اللغات.