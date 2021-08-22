رئيسا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة يتفقدان معهد الأورام بالشيخ زايد

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية المصرية وإنجاز المشروعات القومية الكبرى والتى تعود بالنفع على أبناء الشعب المصرى العظيم تفقد اللواء أركان حرب / إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور / محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من مسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع المعهد القومى للأورام الجديد " 500 500 " بمدينة الشيخ زايد للوقوف على الوضع الحالى ومراحل استكمال البناء وفقاً للجدول الزمنى المحدد حيث أنه يعتبر من المشروعات الكبرى التى تنفذها جامعة القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجى وتشغيلى وهندسى .
وقد وجه الرئيس / عبد الفتاح السيسى بتخصيص (3,5) مليار جنيه من موازنة التعليم العالى لإستكمال المشروع وإنجازه بما يضمن إستقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين للمساهمة فى رفع أكبر عبء ممكن عن مرضى السرطان حيث يعمل بالمشروع ( 20 ) شركة مقاولات تعمل فى وقت واحد بمنظومة ديناميكية رائعة تسابق الزمن وذلك بالرغم من ظروف جائحة كورونا التى أثرت على معدلات الأداء فى مختلف المجالات .
جدير بالذكر أن المعهد القومى للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد " 500 500 " مشروع ضخم حيث يعد أكبر مستشفى متخصص فى علاج السرطان فى العالم ، ويقام على قطعة أرض تملكها جامعة القاهرة بمساحة تقدر 145,000 متر مسطح وبمساحة بناء إجمالية تقدر 844,000 متر مسطح وبنسبة بنائية 38% ، لتسهم فى توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من كل ربوع مصر .
ويتكون مشروع المعهد القومى للأورام الجديد " 500 500 " من مستشفى تعليمى متخصص ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بسعة ( 1,020 ) سريراً بالقسم الداخلى و( 500 ) سرير بوحدة علاج اليوم الواحد ، و ( 60 ) غرفة عمليات كبرى ، و ( 15 ) جهازاً للعلاج الإشعاعى ومركزاً متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التى تغطى كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام .
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