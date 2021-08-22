رئيسا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة يتفقدان معهد الأورام بالشيخ زايد

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية المصرية وإنجاز ‏المشروعات القومية الكبرى والتى تعود بالنفع على أبناء الشعب المصرى العظيم تفقد اللواء أركان ‏حرب ‏‎/‎‏ إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور ‏‎/‎‏ محمد عثمان الخشت رئيس ‏جامعة القاهرة وعدد من مسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع المعهد القومى للأورام ‏الجديد " 500 500 " بمدينة الشيخ زايد للوقوف على الوضع الحالى ومراحل استكمال البناء وفقاً ‏للجدول الزمنى المحدد حيث أنه يعتبر من المشروعات الكبرى التى تنفذها جامعة القاهرة تحت ‏رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى ‏مستوى علاجى وتشغيلى وهندسى ‏‎.‎

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وقد وجه الرئيس ‏‎/‎‏ عبد الفتاح السيسى بتخصيص (3,5) مليار جنيه من موازنة التعليم العالى ‏لإستكمال المشروع وإنجازه بما يضمن إستقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين للمساهمة فى رفع ‏أكبر عبء ممكن عن مرضى السرطان حيث يعمل بالمشروع ( 20 ) شركة مقاولات تعمل فى ‏وقت واحد بمنظومة ديناميكية رائعة تسابق الزمن وذلك بالرغم من ظروف جائحة كورونا التى ‏أثرت على معدلات الأداء فى مختلف المجالات .‏

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جدير بالذكر أن المعهد القومى للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد " 500 500 " مشروع ضخم ‏حيث يعد أكبر مستشفى متخصص فى علاج السرطان فى العالم ، ويقام على قطعة أرض تملكها ‏جامعة القاهرة بمساحة تقدر 145,000 متر مسطح وبمساحة بناء إجمالية تقدر 844,000 متر ‏مسطح وبنسبة بنائية 38% ، لتسهم فى توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من ‏كل ربوع مصر ‏‎.‎

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ويتكون مشروع المعهد القومى للأورام الجديد " 500 500 " من مستشفى تعليمى متخصص ‏ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بسعة ( 1,020 ) سريراً بالقسم الداخلى و( 500 ‏‏) سرير بوحدة علاج اليوم الواحد ، و ( 60 ) غرفة عمليات كبرى ، و ( 15 ) جهازاً للعلاج ‏الإشعاعى ومركزاً متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التى تغطى ‏كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام ‏‎.‎