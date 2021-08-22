إيقاف مدير فرع هيئة النظافة بحى شرق مدينة نصر عن العمل

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحى شرق مدينة نصر عن العمل، وإحالتهما للتحقيق؛ لتقاعسهما فى أداء الأعمال المنوطة بهما، وسوء حالة النظافة، وتواجد الإشغالات بالحى.





جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لمحافظ القاهرة بحى شرق مدينة نصر لمتابعة سير العمل به. ووجه محافظ القاهرة بمد مواعيد متعهدى النظافة للعمل على مدار اليوم، وفسخ عقد أى متعهد مقصر على الفور، وتفعيل وحدات الرصد البيئى بالمحافظة، وعمل ورديات لهم على مدار 24 ساعة. وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أى شكاوى خاصة بالنظافة بأى حى سيحاسب عنها المسئول عن ذلك، مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور. وأكد محافظ القاهرة على أن رئيس الحى مسئول رئيسى عن أعمال النظافة فى منطقته، وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسى للمنظومة الجديدة.

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