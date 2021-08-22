وزيرة الهجرة: إطلاق منصة على فيسبوك لجمع تبرعات المصريين فى أمريكا وكندا

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تنسيقيا، اليوم الأحد، عبر تطبيق "زووم" ضم سيدة الأعمال المصرية "ليلى بنس" إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجها رجل الأعمال الأمريكى "درايدن بنس"، وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعضاء من مؤسسة حياة كريمة.





واستهلت نبيلة مكرم، الاجتماع بالترحيب بكل المشاركين، وقالت إن هذا اللقاء يأتى لوضع اللمسات النهائية لفاعلية جمع التبرعات من المصريين بالولايات المتحدة وكندا لصالح المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، وهى الفاعلية المقرر إطلاقها فى شهر سبتمبر المقبل عبر تطبيق "زووم" برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدة أن كل هذه الجهود المبذولة إنما هى للتخفيف عن كاهل مواطنينا بالقرى الأكثر احتياجا وتحسين ظروف معيشتهم.

من جهتهم، قدم أعضاء مؤسسة حياة كريمة الفيديوهات والمواد الفيلمية المطلوبة عن "حياة كريمة" والتى تم إعدادها وترجمتها من أجل عرضها خلال الفاعلية المرتقبة، وتضمنت أهداف المشروع وثماره ونتائجه على الفئات المستهدفة منه واستطلاع آراء عدد من أهالى القرى المستفيدة فى محافظات مصر وعرض قصص إنسانية تعكس معاناتهم وكفاحهم، كما تضمنت مقتطفات من كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤثرة والملهمة خلال احتفالية "حياة كريمة" التى عقدت فى يوليو الماضى، ولقطات عن سفراء المبادرة من فنانين ورجال أعمال وسياسيين وكبار الشخصيات العامة، وكذلك الأغنية الرسمية للمبادرة التى غنتها المطربة شيرين عبدالوهاب.

وفى نفس السياق، رحبت ليلى بنس بالحضور وأعربت عن سعادتها وإعجابها بالفيديوهات التى تم إعدادها للاستعانة بها خلال فاعلية جمع التبرعات، داعية إلى تسليط مزيد من الضوء على مشروع الحافلات ذات الفصول المتنقلة لـ"محو الأمية الرقمية"، الذى تستهدفه الفاعلية لتدريب أهالى القرى على استخدام المنصات الرقمية للترويج لمنتجاتهم والحرف التى يعملون عليها.

وفى ختام الاجتماع، أعلنت وزيرة الهجرة عن التحضير لإطلاق صفحة على موقع "فيسبوك" للترويج عالميا لفاعلية جمع التبرعات المقررة فى سبتمبر المقبل، على أن تحتوى هذه الصفحة على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تشويقية وصور تعبر عن المشروع القومى "حياة كريمة" وعن حافلات محو الأمية الرقمية فى القرى المصرية باعتبارها المشروع المستهدف من الفاعلية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الصفحة ستكون بمثابة منصة رسمية للمصريين بالخارج يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومى "حياة كريمة"، ويتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، وذلك بهدف ضمان انتشارها فى أوساط الجاليات المصرية.

يذكر أن «حياة كريمة» هو المشروع الذى أعاد رسم قرى الريف المصرى من جديد من خلال تنفيذ أعماله داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية، والتى تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالى 58 مليون مواطن مصرى فى 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه، بمشاركة أكثر من 30 وزارة وهيئة "تنفيذية ومعاونة"، و23 جمعية أهلية. وكانت وزارة الهجرة قد وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والنهوض بالإنسان المصرى فيها.