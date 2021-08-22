تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع فى ميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز، فى بيان، اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع بميناء دمياط بلغت 34 ألفا و451 طنا، وتشمل: 2470 طن رمل و5918 طن فوسفات و9345 طن يوريا و2200 طن مخلفات علف بنجر و14518 طن ملح.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع بلغت 29 ألفا و674 طنا، وتشمل: 11824 طن ذرة و501 طن خشب زان و2100 طن فول صب و12949 طن قمح و2300 طن كسب عباد شمس.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 24 ألفا و429 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 3302 طنا، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 2914 شاحنة.