جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى ديوان عام المحافظة خلال زيارته للمحافظة فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات.





وسلم وزير القوى العاملة، خلال الزيارة، 500 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة، و5 ماكينات خياطة و6 شنط عدة للخريجين بمركز التدريب التابع لمديرية القوى العاملة ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة، ويشهد وزير التنمية المحلية، ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية فى مجال الطاقة، ويسلم شهادات تقدير لشركة ايجيبشن لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية. وكان الوزير قد شهد ختام المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل ذوى الهمم، وتسليم عقود عمل لهم ودمجهم فى سوق العمل، وختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمحافظة. وشملت الزيارة توزيع 75 عقد عمل لذوى الهمم، و27 لخريجى التدريب من مبادرة "مصر بكم أجمل"، وافتتاح خدمة الشباك الواحد بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومركز تدريب شركة سوموتومو بالدور الرابع بمبنى المديرية،ومعمل اللغات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان يسلم 500 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.