ارتفاع فى أسعار الخضروات والفاكهة والطماطم بـ 4.30 جنيها

/646454/ارتفاع-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-والطماطم-بـ-430-جنيها

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد الموافق 28\8\2021، ، حيث ارتفع سعر الطماطم ليصل الكيلو لـ4.30 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار بعض أنواع من الفاكهة والخضار في سوق العبور .

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات وصل سعر الطماطم إلى 1.5-4.15 جنيهًا للكيلو وبلغ سعر الكوسة 2.5-6.5 جنيهات للكيلو وسجل سعر كيلو ورق العنب من 10-20 كيلو وشهد سعر كيلو فلفل الألوان 4-7 جنيهات كما وصل سعر كيلو الفاصوليا لـ19 جنيهات وبلغ سعر البصل 1.5 -3 جنيهات للكيلو ووصل سعر البطاطس لـ 3-6.5 جنيهًا للكيلو وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 5-9 جنيها، بينما سعر الخيار وصل 2.5- 5.5 جنيهات للكيلو وسجل سعر الباذنجان البلدي 1.5-3 جنيهات للكيلو ووصل سعر الجزر 2-5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر البطاطا للكيلو 1.5-3 جنيها،كما سجل كيلو الملوخية 3 جنيهات للكيلو. أسعار الفاكهة: سعر كيلو الموز من 7-11 جنيها. وتراوح سعر كيلو الرمان ما بين 7-11 جنيها. وبلغ سعر الخوخ 15-20 جنيها. ووصل سعر المانجو العويس 20-50 جنيهات للكيلو. وسجل سعر العنب الأصفر البناتي من 6-9 جنيها. وتراوح كيلو الجوافة ما بين 5-10 جنيها. وسعر الخوخ العريشي وصل 20 جنيها للكيلو. ووصل سعر الكمثرى الخشابي 9-15 جنيها. وبلغ سعر كيلو الكيوي 26 جنيها. وشهد سعر كيلو المانجو السكري من 15 لـ25 جنيها. وتراوح كيلو الموز الصعيدي من 7-11 جنيهات. وسجل سعر التفاح المصري 12-18 جنيها. ووصل سعر الكانتلوب 3-6 جنيهات للكيلو.

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