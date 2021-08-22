ديربى لندن..موعد مباراة آرسنال وتشيلسى والتشكيل المتوقع

/646453/ديربى-لندنموعد-مباراة-آرسنال-وتشيلسى-والتشكيل-المتوقع

يحل فريق آرسنال ضيفاً ثقيلا على فريق تشيلسى اليوم فى في قمة مباريات الجولة الثانية من البريميرليج على ملعب الإمارات معقل فريق المدفعجية، في واحدة من أقوى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن..

موعد مباراة آرسنال وتشيلسى والتشكيل المتوقع

ويعرض دوت الخليج التفاصيل

وستنطلق المباراة اليوم فى تمام الساعةالخامسة والنصف مساء مساء بتوقيت القاهرة ،السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس بريميوم HD1»، بتعليق التونسي رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع لفريق ارسنال

حارس المرمى: بيرند لينو. خط الدفاع: كالوم تشامبرز، بن وايت، بابلو ماري، كيران تيرني. خط الوسط: ألبرت لوكونجا، جرانيت تشاكا، وأمامهما الثلاثي نيكولاه بيبي، سميث رو، بوكايو ساكا. خط الهجوم: جابريل مارتينيلي

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسى

حارس المرمى: إدوارد ميندي. خط الدفاع: تشالوباه، أندرياس كريستينسين، أنتونيو روديجير. خط الوسط: سيزار أزبلكويتا، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو. خط الهجوم: ماسون ماونت، كاي هافيرتز، روميلو لوكاكو.

ويترقب مسؤولو نادي بشكتاش التركي الموقف النهائي للنني مع آرسنال وإمكانية خروجه من النادي اللندني وضمه نهائياً إلى صفوف بشكتاش.

النني مع بشكتاش

وسبق أن لعب النني في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة موسم 2019 – 2020 قبل العودة مجدداً إلى صفوف آرسنال.

وجلس النني على مقاعد البدلاء في لقاء فريقه آرسنال ضد مضيفه برينتفورد بالجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي ولم يشارك في المباراة التي انتهت بهزيمة الجانرز بثنائية دون رد.

مسيرة محمد النني

مسيرة كبيرة خاضها النني مع عالم الساحرة المستديرة، بدأها بين صفوف ناشئي الأهلي، الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، حيث بدأ مشواره بالفانلة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى صفوف المقاولون العرب، ثم يبدأ رحلة الاحتراف من بوابة بازل السويسري، والذي انتقل منه إلى نادي أرسنال أحد أعرق الأندية الإنجليزية، استطاع خلالها اللاعب التتويج بـ 6 ألقاب، من بنيها 4 مع نادي بازل السويسري.

ومع المنتخب الوطني، كان ظهور اللاعب مع المنتخب الأول تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى عام 2011، وأصبح من العناصر الأساسية في خط وسط منتخب مصر من وقتها حتى الأن، باختلاف المدربين.