/646451/ربنا-يباركلي-أول-تعليق-من-أحمد-سعد-بعد-عقد-قرانه-الأخير

في مداخلة هاتفية له، أعرب الفنان احمد سعد عن سعادته بعقد قرانه على مصممة الأزياء ندى بسبونى من خلال ببرنامج ET بالعربى.

عقد قران أحمد سعد وقال أحمد سعد من خلال مداخلته :" بشكر كل الناس اللى باركتلى وفرحتلى ، إحساس جميل بحسه لأول مرة ". وأضاف احمد سعد :" شكرا لكل الناس اللى هنتنى ويارب يباركلى فى جوازتى ويرزقنى بالذرية الصالحة ". سمية الخشاب تنشر صورة غامضة بعد عقد قران أحمد سعد هذا ونشرت الفنانة سمية الخشاب صورة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه مساء اليوم السبت.

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