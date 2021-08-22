/646450/استقرار-فى-أسعار-الذهب-و-عيار-24-الأعلي-قيمة-يسجل-895-جنيها

يحرص موقع دوت الخليج على نشر أخبار اسعار الذهب يوميا، نظرا لتزايد عدد البحث عن أسعار الذهب من المواطنين ،خاصة المقبلين على الزواج منهم.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الصباحية ليسجل 895 جنيهًا، علمًا بأنه ألاعلي قيمة في مصر بسبب جودته العالية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 783 جنيهًا وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 671 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

كيلو الذهب

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 895 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ووصل سعر أوقية الذهب بالدولار في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1782 دولارًا في التعاملات.

ويتأثر المعدن الأصفر فى جمهورية مصر العربية بشكل مباشر بالتغيرات التي تحدث فى اسواق الذهب العالمية ،إضافة إلى تأثره بحركة سعر الدولار.

هذا وتختلف أسعار الذهب فى جميع أنحاء البلاد باختلاف سعر المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر ومن عيار لآخر ، ويصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بالاسواق المحلية بين 30 و65 جنيهًا بحسب عيار الذهب وبحسب تاجر وآخر ومن محافظة لآخري.