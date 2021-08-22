طقس حار رطب..والعظمي 36 درجة اليوم الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد الموافق 22\8\2021 ، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

دوت الخليج يرصح حالة الطقس اليوم وأما ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة وباقى أنحاء الجمهورية. واضاف خبراء الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد الموافق 22\8\2021 ، يشهد وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مختلفة مما يخفض الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا . درجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

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