عبد العاطى: تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى...

- مواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية

- مشروع تأهيل الترع يشمل ٨٩١٥ كيلومتر حتى الآن

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه.

ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع بمواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الهدف من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً في مجال المياه هو تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة ، وحصول المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، بالإضافة لما يحققه المشروع القومى لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئى أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

الجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٢٩٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وجارى العمل فى تنفيذ ٦١٩٤ كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي ٤٢٤ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٩١٥ كيلومتر حتى تاريخه.