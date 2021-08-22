الرى: أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسنا كبيرا فى عملية إدارة وتوزيع المياه

ووجه عبد العاطى خلال الاجتماع، بمواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسى الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.
وصرح وزير الرى، أن الهدف من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليا فى مجال المياه هو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لكافة المزارعين.
وأضاف عبدالعاطى، أن أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسنا كبيرا فى عملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة، وحصول المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومى لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئى أو الاجتماعى أو الاقتصادى.
وأكد وزير الرى، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2.297 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل فى تنفيذ 6.194 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 424 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8.915 كيلومترا حتى الآن.
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