نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بكوبرى عباس ونصائح بتجنب محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى فادى إبراهيم، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أعلى الطرق الدائرية عند دائرى المرج والخصوص والطريق الزراعى المتجه لميت حلفا وميت نما، وكذلك أعلى منطقة المنيب المتجه للبساتين والمريوطية.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت، وأيضا هناك بعض الأحجام التى ظهرت عند محطة مترو الجامعة بالقرب من كوبرى فيصل.

أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية وسكة الوايلى ومتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه لحلمية الزيتون ومصر الجديدة، وأيضا عند مطلع كوبرى السيدة عائشة فى الاتجاه القادم من مجرى العيون والمتجه لوسط المدينة.

وأشار صابر إلى أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أيضا أعلى كوبرى عباس، كما أوضح أن هناك تسرب مياه بمحور النصر المتجه لعباس العقاد.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.