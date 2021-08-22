وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان خطوات تنفيذ مشروع رأس جميلة بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لقاء مشتركا لوضع الخطوط النهائية الخاصة بإقامة مشروع سياحى فندقى برأس جميلة فى مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور مجلسى إدارتى شركتى المنتزه للسياحة والاستثمار وإيماك العقبة وعدد من قيادات الوزراتين.





ويقام المشروع على قطعتى أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتى (المنتزه للسياحة والاستثمار) التى تساهم بها شركة إيجوث، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة (إيماك العقبة) التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك من خلال ضم الأرضين ليصبح مشروعا وكيانا واحد كبير تساهم فيه الشركتين كل بحصته فى الأرض.

خلال الاجتماع، استعرض الجانبان الإجراءات اللازمة للبدء فى إقامة المشروع والخطوات التنفيذيية للمشروع والـبرامج الزمنية المقررة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق ولجان للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع رأس جميلة يأتى فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى مقومات المنطقة ومزاياها الاستثمارية، وضرورة استدعاء المطورين المتخصصين فى مثل هذه المشروعات الكبرى أسوة بما تم فى قطاع السياحة والفنادق التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

من جانبه، أشاد وزير الطيران المدنى بالتعاون المثمر والتنسيق بين الوزارتين فى عدد من الملفات والمشاريع المشتركة متطلعا إلى استمرار المزيد من التعاون بما يخدم الدولة المصرية.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بمثل هذه المشروعات الاستثمارية وأن وزارة الطيران المدنى تعمل على تذليل كافة التحديات والعقبات أمام المستثمرين وتستهدف وتشجع مثل هذه المشروعات التى تساهم فى زيادة الدخل القومى المصرى، مؤكدا أن الوزارة لديها مخططا طموحا ومشروعات ضخمة لتمنية مواردها خلال الفترة القادمة.