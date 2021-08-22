/646448/بعد-محاولات-الفرار-مقتل-7-مدنيين-أفغان-في-عمليات-تدافع-بمحيط-مطار-كابل
قامت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد بالإعلان عن مقتل 7 مدنيين أفغان في عمليات تدافع بمحيط مطار كابل.
مقتل 7 مدنيين أفغان في عمليات تدافع بمحيط مطار كابل
و قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن 7 مدنيين أفغان قتلوا خلال عمليات تدافع قرب مطار كابل الدولي وسط فوضى الفرار من سيطرة طالبان على البلاد، وذلك حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية
وأكدت وزارة الدفاع في بيان صادر اليوم الأحد أن الظروف على الأرض لا تزال صعبة للغاية لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأمن وأمان قدر الإمكان".
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