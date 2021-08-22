حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 23-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنيًا: يمكن أن يشير هذا اليوم إلى عملية مالية طارئة تقوم بتنفيذها من الآن فصاعدًا ، أو إلى عملية بيع وترويج تقوم بها بطريقة صلبة وصلبة.

عاطفياً: لا يجوز تأجيل الحب وإهماله بعد اليوم ، فتجد حوافز متنوعة تمنحك الشجاعة والعزم لإكمال خطواتك العاطفية المتأخرة بعض الشيء.

صحياً: قم بالمناورة قليلاً قبل اتباع التعليمات الطبية ، ولكن بسرعة حرفياً.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: قد تواجه بعض العقبات أمام إحراز تقدم ، لكن يمكنك التغلب على الصعوبات ، مهما كانت كبيرة ، بإرادتك القوية وتصميمك الذي لا يلين.

عاطفياً: الحالة الذهنية الهادئة والبيئة الجيدة هما الحل الأنسب لأفضل علاقة ممكنة مع الزوجين وتجنب المشاكل الجديدة في المستقبل.

صحياً: أنت عرضة لانتكاسة صحية نتيجة فيروس معين يصيب معدتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: لا تفقد ثقتك بنفسك في مواجهة الفشل الأول ، ففي الحياة عوائق كثيرة ، والبقاء فيها هو للشخص صاحب الإرادة القوية.

عاطفياً: علاقة الصداقة تتحول إلى حب حقيقي ، فتنسجم مع شخصية المحبوب وتشعر أنك تتفق معه في معظم القضايا والمناقشات التي تدور حوله.

صحياً: الشيء الوحيد الذي لا يزعجك هو ممارسة الرياضة يومياً تحت أي ضغط أو ظرف.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: التغييرات المتتالية تدفعك إلى إعادة النظر في القضايا المهمة ، وهذا يساعدك على تحقيق المزيد من التطور والتقدم.

عاطفياً: التعاون الجاد مع الزوجين من أجل مستقبل أفضل ، بسبب التفاهم الكامل بينكما والتناغم الكبير والاتفاق.

صحياً: تعامل مع نفسك بعناية وحكمة للحفاظ على خفة حركتك ، ولا تغضب مهما حاول البعض استفزازك.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: من السهل التعامل مع المحيط ، حيث يدخل عطارد برجك ويلتقي بكوكب الزهرة ، مما يجعل الحوار سهلاً والجو مريحًا لعرض الأفكار المتقدمة أمام أصحاب العمل.

عاطفياً: حقيقة أن الزوجين يتحملان تهورهما يمكن أن تكون المرحلة الهادئة قبل الانفجار ، وهنا يجب الحذر.

صحياً: يمكن أن يجعلك التشنج العصبي الذي تعاني منه مكتئباً لعدم إيجاد الحل الصحيح.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: يوم جيد جداً ، كل الظروف تشجع الحراك وإدخال بعض التغييرات التي تعد بالتقدم الاقتصادي والمعنوي.

عاطفياً: معاملة شريكك باستخفاف تلقي بظلالها على العلاقة. اسرع في علاج الأشياء قبل أن تسوء.

صحياً: احفظ نشاطك في ممارسة الرياضة ولا تستهلكه في عمل إضافي يمكن أن يرهقك.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: مهما كانت الظروف فلا تدع التوتر يسيطر عليك حتى لا تدفع ثمناً باهظاً في العمل ، ويستفيد أصحاب النوايا السيئة.

عاطفياً: محاولات شريكك للضغط عليك لن تنجح ، وعليك التعامل مع الأمر بهدوء وهدوء والتفكير في كل خطوة تريد أن تخطوها معه.

صحياً – بعض الوقاية ستكون مفيدة ، وهذا ما سيحدث في الأيام القادمة.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: أصبحت الأمور أكثر تنظيماً من ذي قبل ، وهذا فوز لك وسجل نقطة إضافية لصالحك.

عاطفياً: لا تبالغ مع شريكك مهما حدث فهو الأقرب إليك ويفهم مشاكل حياتك ومشاكلك المهنية.

صحياً – يزيد التعرض المفرط لأشعة الشمس من معدل الضرر الذي يمكن أن يؤثر على بشرتك الحساسة للغاية ، لذا كن حذرًا.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: يبدأ هذا اليوم بنمط بطيء وبيئة تتأرجح بين السهر والوقوع في الأخطاء ، والمطالبة بالوقاية والعناية حتى لا يرتكبوا أخطاء.

عاطفياً: لا تدع بعض الأعداء يفسدون علاقتك بحبيبك ، فقط الصدق هو الذي يبقي العلاقة أقوى من الجميع.

صحياً: انتقل من مرحلة التأجيل إلى التنفيذ الفوري على المستوى الرياضي بمجرد وصول الأمور إلى أقصى حدودها.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: تفتح أمامك أبواب كثيرة ، وتلتقي باجتماعات مثمرة تساعدك على تقوية الروابط ، ولا تفوتك الفرصة.

عاطفياً: عليك إرسال رسالة واضحة وحاسمة للزوجين قبل فوات الأوان لإعلامهما بأن الأمور في أزمة بينكما بسبب طريقة تفكيركما.

صحياً: لا تصرخ كثيراً ، فقد يرتفع ضغطك ، ويزداد توترك ، وستتعرض لأزمة صحية تجبرك على دخول المستشفى.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على ضمان وزيادة فرص النجاح ، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء.

عاطفياً: أي علاقة ناجحة مع شريكك تتطلب منك تقديم بعض التنازلات ، وهذا ليس عيباً أو مهيناً ولا ينتقص من كرامتك.

صحياً: اتبع نصيحة اختصاصي التغذية بالحرف وطبقها دون مخالفات ، لكن النتائج هي ما تريده فقط.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 23 أغسطس 2021

مهنياً: كن أكثر جدية وامتثل لقوانين العمل ، وكن قوياً وواجه الآخرين بآرائك وما تعتقد أنه صحيح.

عاطفياً: أنت تحب الرومانسية بين الزوجين ، لكن الحذر لا بد منه في مثل هذه الظروف ، حتى تتضح النوايا تمامًا.

صحياً: احذر من التحديات حتى لا تعرض نفسك للحوادث ، خذ الأمور بسهولة ولا تتعب من الأمور السطحية.