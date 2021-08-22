صور .. الأنبا أرسانى يصلى عشية عيد العذراء بأمستردام

جدة - نرمين السيد - وألقى الأنبا أرسانى، العظة عن الكهنوت فى الكتاب المقدس. حضر العشية، آباء كهنة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، وشهدت العشية حضورا كبيرا من الشعب القبطى بهولندا. وأقيمت أثناء العشية دورة الأيقونة، وألقيت مجموعة من الترانيم والتسابيح بهذه المناسبة.

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