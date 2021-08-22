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صور .. الأنبا أرسانى يصلى عشية عيد العذراء بأمستردام

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مينا أشرف 2021-08-22 00:30 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وألقى الأنبا أرسانى، العظة عن الكهنوت فى الكتاب المقدس.

الأنبا أرسانى يصلى عشية عيد السيدة العذراء بأمستردام

 

حضر العشية، آباء كهنة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، وشهدت العشية حضورا كبيرا من الشعب القبطى بهولندا.

 

الأنبا أرسانى يصلى عشية عيد السيدة العذراء بأمستردام
الأنبا أرسانى يصلى عشية عيد السيدة العذراء بأمستردام

 

وأقيمت أثناء العشية دورة الأيقونة، وألقيت مجموعة من الترانيم والتسابيح بهذه المناسبة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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