الأرصاد تتوقع طقس اليوم الأحد : حار نهارا رطب ليلا .. وعظمى القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة نهاراً جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





ومن المتوقع تكوّن شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. حالة البحرين المتوسط والأحمر بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون الطقس معتدلا، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 2 متر، وتكون حركة الرياح فيه شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر القاهرة 36 26 الإسكندرية 32 25 وادى النطرون 32 25 طنطا 36 25 شبين الكوم 36 26 دمنهور 35 25 بلطيم 32 25 مطروح 31 25 السلوم 32 24 سيوة 37 22 بورسعيد 32 25 دمياط 32 25 الزقازيق 36 26 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 37 24 السويس 36 24 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 36 24 نخل 36 18 نويبع 39 28 طابا 37 25 كاترين 33 17 الطور 35 27 شرم الشيخ 39 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 37 27 الفيوم 37 26 بنى سويف 37 24 المنيا 37 24 أسيوط 38 25 سوهاج 39 25 قنا 41 26 الأقصر 41 26 أسوان 42 27 إدفو 42 27 أبوسمبل 41 26 الوادى الجديد 41 26 شلاتين 38 27 أبو رماد 38 28 حلايب 36 28 رأس حدربة 36 29.

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