2 مليون شخص يشاركون فى الاحتفال بلجوء العائلة المقدسة بدير العذراء فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - «الدورة .. القربان .. المعمودية».. أهم مظاهر الاحتفال بمولد العذراء بدير درنكة فى أسيوط

وشهدت الاحتفالات مظاهر ومراسم مختلفة وكثيرة ولكن أهمها "الدورة" وهى زفة الأيقونات والتى يحرص عليها المشاركون فى الاحتفالات والتى تنطلق يومياً فى تمام الساعة الـ 6 مساء من كل يوم حيث تنطلق من مغارة الدير وتحديداً أمام المغارة التى مكثت بها العائلة المقدسة ويظهر خلال "الدورة" القساوسة والرهبان خلف الأيقونات مباشرة مصطفين فى صفين ويأتى من خلفهم الشمامسة فضلاً عن عشرات الأطفال يرتدون ملابس الشمامسة البيضاء وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح يتقدمهم أيقونة كبيرة للسيدة العذراء؛ ويترأس الموكب نيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط داخل سيارة صغيرة حاملاً فى يديه صليباً ليشير إلى شعب الكنيسة بالبركة والمحبة والسلام، وعندها يطلق عدد من المحتفلين الحمام لتطوف المكان كرمز السلام والمحبة والأمان وسط ترحيب وتصفيق وزغاريد من الحضور حيث تستمر الدورة نحو 30 دقيقة تجوب خلالها ارجاء الدير حتى تعود إلى مكان انطلاقها.

وقد حرص عدد من المشاركين على ذبح الأضاحى وتوزيع النذور احتفالاً بهذه الذكرى المجيدة فضلاً عن قيام الخادمات الفتيات بصنع نوع من الخبز بطريقة وشكل معين يطلق عليه "قربان" ليتم شراؤه كنوع من التبرك بالدير ولاستخدامه فى الصلاة بداخل كنائس الزوار، فضلاً عن حرص آخرين على معمودية الأطفال فى تلك الفترة حيث يحضر ولى الأمر بطفله إلى مغارة السيدة العذراء ليتم تعميده بشرط أن يكون قد مر على الطفل 40 يوماً على الطفلة 60 يومًا حيث يتولى عملية التعميد كهنة من آباء إبراشية أسيوط دون غيرها على ان يتم منح ولى أمر الطفل شهادة بذلك من الدير؛ فضلاً عن التبرك بمقتنيات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق المتنيح .

كما وصل وفد إثيوبى كبير إلى الدير للمشاركة فى احتفالات صوم "السيدة العذراء" بالدير والذى قد يتعدى عددهم أكثر من ألفى زائر إثيوبى من خلال أتوبيسات سياحية يتقدمها قوات من الشرطة للتأمين والحراسة حيث يؤدون بعض الصلوات والترانيم بحسب طقس الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية على مدار أسبوعى الاحتفالات وأداء الصلوات والإستمتاع بالخلوات الروحية بالقرب من المغارة التى احتمت بداخلها العائلة المقدسة أثناء فترة تواجدها بالجبل.

فيما يقدم المتطوعون الخدمات المختلفة بداية من التأمين والتفتيش على بوابة الدير وتنظيم حركة المرور وخدمة الزوار وتسهيل متطلباته وبيع وتقديم المأكولات والمشروبات والمنتجات بأسعار رمزية للوافدين وأغلبهم من الخادمات الفتيات وبيع ألعاب الأطفال والهدايا بأسعار مخفضة.

وقالت أندرو ـ قبطية ـ إنها حريصة على المشاركة فى الاحتفالات كل عام والعمل على مساعدة الزوار فى الخدمات المختلفة، لافتة إلى الارتياح النفسى والسعادة التى تشعر به خلال تلك الفترة نظرا للأجواء الروحانية ومساعدة المحتفلين وتقديم الخدمة لهم، مضيفة أن الدير يقدم العديد من الخدمات للزوار حيث يوجد قاعات كبيرة للخدمات الدينية والاجتماعية والأنشطة الفنية وحجرات للضيافة والإقامة، مؤكدة على حرص المشاركين التبرك بمقتنيات السيدة العذراء مريم والمشاركة فى الدورة وترديد الترانيم.

وأضافت أندرو لطفى، أحد المنظمين الكاثوليك بالدير، أننا نعمل على تقديم العديد من الخدمات للزائرين للدير خلال فترة الاحتفالات خاصة وأن عدد الزوار يتعدون مئات الآلاف وبه العديد من الأماكن والمبانى والاستراحات للقادمين من خارج المحافظة، موضحة أنه تم تخصيص إذاعة داخلية لمساعدة المشاركين فى إيجاد ما فقدوه من مقتنياتهم أو أطفال فى ظل هذه الأعداد الكبيرة المشاركة فى الاحتفالات.

وأشادت بالراحة النفسية والروحانيات التى نشعر بها فى هذا المكان المقدس، مشيرة إلى حرص المشاركين فى الاحتفالات والزوار على طلب البركة أو حل مشاكلهم وزيارة المغارة والتبرك بالمقتنيات المختلفة.

وقال الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، إن الليلة الختامية شهدت صلوات رفع البخور والموكب الذى يجول فى جميع أرجاء الدير وإنشاد الترانيم والمدائح داخل ساحة الدير واستقبال قيادات المحافظة والمهنئين والتى أعقبها العظة الروحية وتسبحه نصف الليل واختتام الليلة بصلوات القداس الإلهى، موضحاً أن المغارة التى تحولت بعد ذلك إلى كنيسة ثم إلى دير والتى لجأت إليها العائلة المقدسة ومن ثم المواطنين بعد ذلك فكانت ملجأ للجميع بسبب الراحة النفسية والروحانية التى تشعر بها بمجرد دخولك المكان بعد أن مكثت العائلة المقدسة بها، لافتا إلى التطوير والتحديث الذى حدث فى المغارة لتقديم خدمة أفضل للزوار وشعب الكنيسة وتوفير الراحة لهم أثناء زيارتهم للدير.

يذكر أنه ترجع أهمية دير العذراء بجبل أسيوط الغربى إلى مجيء العائلة المقدسة لأسيوط وذلك خلال رحلة الاختفاء من بطش الرومان حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقى الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحرى فى القاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط ثم إلى جبلها الغربى حيث المغارة المعروفة التى حلت بها العائلة المقدسة التى ترجع إلى نحو 2500 ق.م حيث يبلغ ارتفاع الدير 120 متراً عن مستوى سطح الأرض الزراعية ويبعد عن مدينة أسيوط مسافة أكثر من 9 كيلومترات.

كما يوجد بالدير مجموعة من الكنائس أقدمها كنسية "المغارة" الموجودة منذ نهاية القرن الأول المسيحى حيث يطل على الوادى الأخضر الممتد شرقاً حتى مجرى نهر النيل ؛ كما يوجد بالدير الكثير من الأبنية التى يصل بعضها إلى ارتفاع الـ 5 أدوار وبها قاعات كبيرة للخدمات الدينية والاجتماعية والأنشطة الفنية، وحجرات للضيافة والإقامة حيث يقطع الزائر مسافة الـ 3 كيلومترات من غرب مدينة أسيوط ثم يتوجه إلى قرية درنكة ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلومتر وفى نهايته تصل لأبواب الدير بالإضافة إلى قربه من الطريق الدائرى والذى يبدأ عند الكيلو 3 قبل الدخول إلى مدينة أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو4 من الجهة الجنوبية.