انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الصبارة الراقصة 2021 وسر انتشارها السريع على مواقع التواصل الاجتماعي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سعر الصبارة الراقصة تصدر خلال الساعات القليلة الماضية العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الأخص منصة تويتر العالمية، بعد أن شهدت المنصة رجة قوية بسبب تداول فيديو عن الصبارة الراقصة في حال تمايل عن اليمين واليسار في وضع راقص عندما يأتي أحد ليخطبها وهي تردد حديثه بأسلوب به الكثير من الضحك لذلك انتشر الفيديو بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وارتفع سعر الصبارة الراقصة على العديد من صفحات البيع بالعديد من المواقع الإلكترونية المعتمدة ولكن ما هي الصبارة الراقصة وأصلها وسبب بيعها وهو ما نجيب عنه على بوابة مصر فايف في مقالنا.

ما هي قصة الصبارة الراقصة ؟

الصبارة الراقصة هي أحد الألعاب الإلكترونية الجديدة وهي في الأصل أحد الألعاب الصينية ومن المعروف أن الصين تتصدر في مجال التكنولوجيا وصناعة الإلكترونيات والبرامج، وفي خلال ساعات قليلة تمكنت اللعبة من التصدر على نطاق واسع لتصبح بين عشية وضحاها ترند وحديث الشبكة العنكبوتية وترتفع أسعار شرائها في وقت قصير.

ولعبة الصبارة الراقصة لعبة جذبت إليها عشاق ومحبي الألعاب الجديدة والمبتكرة والتي يوجد بها حركة، فمثلما اشتهرت في وقت قصير مثل لعبة بابجي كأحد الألعاب الإلكترونية اشتهرت أيضاً لعبة الصبارة الراقصة المتحركة، واللعبة عبارة عن دمية تتمثل في هيئة نبات الصبار بلونه الأخضر وصنعت من القطن ووضعت في أصيص بني اللون.

وهي تشبه نبات الصبار الطبيعي والاختلاف في أن الدمية تمسك في يدها آلة الجيتار وتضع على رأسها قبعة أو سترة، ولها عدداً من الأشكال المختلفة فهي مزيج نبات الصبار الطبيعي مع إضافة لمسات إنسانية في الحركة أو المظهر.

سعر الصبارة الراقصة

وأهم ما يميز اللعبة أنها عند سماع صوت يتحدث إليها أو صوت الأغاني فإنها تتمايل في دلع وبصورة مضحكة أقرب إلى السخرية، وليس هذا فقط ما تقوم به لعبة الصبارة الراقصة وإنما تردد أيضاً الكلام والحديث الذي يقال بجانبها، ولم تكتفي الشركة الصينية المنتجة للعبة الصبارة الراقصة إلى ترديد الحديث أو التمايل فقط وإنما أضافت إليها أيضاً بعض من الأغاني ويمكن إضافة المزيد في حال شحن اللعبة USB ليصل عد الأغاني إلى 120 أغنية.

وأضيف إليها أيضاً خاصية التسجيل فيمكن للعبة أن تسجل الحديث والأحاديث الجانبية أيضاً لترددها فيما بعد، وتراوح سعر الصبارة الراقصة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ما بين 300 إلى 600 جنيه والاختلاف في السعر ناتج عن اختلاف الخامات المصنعة منها فيعرف الصين أنها تصنع منتجات متماثلة ولكن بجودة مختلفة وبأسعار مختلفة.

أسباب انتشار لعبة الصبارة الراقصة والإقبال على شرائها في وقت قصير

وسبب انتشار لعبة الصبارة الراقصة هو أن الكثيرون وجدوا في فكرتها الرفيق والصديق الملائم للأطفال وعلى الأخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من صعوبات في النطق أو التأخر فيه، وليس ذلك فحسب بل يمكن أيضاً تسجيل صوت الأم عليها ووضعها بجانب الأطفال لإزالة الشعور بالوحدة إذا كانت الأم تقضي بعض المصالح المنزلية، أما عن فائدتها للكبار فهي خير صديق في أوقات الفراغ لتخفيف من ضغط العمل واقتناص بعض الوقت للراحة والتسلية والشعور بالرفاهية والمتعة والضحك.