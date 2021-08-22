محافظ أسوان: إزالة 360 حالة إشغال وتحرير 13 محضرًا في حملة مكبرة

وقال محافظ أسوان، أشرف عطية، في بيان، اليوم السبت، إن الحملة نجحت في إزالة 360 حالة إشغال، مع رفع ومصادرة 20 "ستاند" و10 ترابيزات فرش، كما جرى مصادرة 5 عربات كارو، و20 لفة سجاد، و7 أسطوانات بوتوجاز.
وأضاف المحافظ أنه جرى تحرير 13 محضر إشغال طريق، وذلك بشوارع الحدادين والمطار والسودانية وشرق البندر، بجانب الشارع الجديد وميدان الإشارة.
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