محافظ أسوان: إزالة 360 حالة إشغال وتحرير 13 محضرًا في حملة مكبرة

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة أسوان، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بمنطقة السوق السياحي ووسط مدينة أسوان تحت قيادة اللواء أحمد عادل مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد الجندي مدير شرطة المرافق، بجانب محمد حسين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.





وقال محافظ أسوان، أشرف عطية، في بيان، اليوم السبت، إن الحملة نجحت في إزالة 360 حالة إشغال، مع رفع ومصادرة 20 "ستاند" و10 ترابيزات فرش، كما جرى مصادرة 5 عربات كارو، و20 لفة سجاد، و7 أسطوانات بوتوجاز.



وأضاف المحافظ أنه جرى تحرير 13 محضر إشغال طريق، وذلك بشوارع الحدادين والمطار والسودانية وشرق البندر، بجانب الشارع الجديد وميدان الإشارة.