بعد 5 دقائق.. أحمد ياسر ريان يسجل أفضل أهداف الدوري التركي«فيديو»

/646445/بعد-5-دقائق-أحمد-ياسر-ريان-يسجل-أفضل-أهداف-الدوري-التركيفيديو

نجح الدولي المصري أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي، المعار لصفوف فريق ألتاي التركي، في أول دقائقة الأولى مع الفريق، من تسجيل الهدف الأول له في الدوري التركي.

ويستعرض دوت الخليج هدف أحمد ياسر ريان مع فريقة الجديد آلتاي أزمير التركي.

شارك أحمد ياسر ريان في أول مباراة له رسمية مع فريقة الجديد التركي، آلتاي آزمير، على سبيل الأعارة، اليوم أمام آلتاي سبور، ليسكن أول أهدافة في الدوري التركي فيه، من خلال مرور وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من أعلى حارس المرمى، بعد نزولة في أخر أحداث اللقاء.

اول أهداف احمد ياسر ريان في تركيا 🚀 https://t.co/VuijLNVkXp — ahmed bakr (@GoldenBakr) August 21, 2021

انتهت أحداث المباراة بين آلتاي أزمير وآلتاي سبور، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثاني من منافسات الدوري التركي الممتاز.

مدرب ألتاو ودعم صفوف الفريق

سعى فريق ألتاو بقيادة مصطفى دنزيلي المدير الفني للفريق، إلى دعم صفوف الفريق، عن طريق التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المتميزين من مختلف دوريات العالم، حيث يرغب فريق ألتاو في تحقيق نتائج إيجابيه خلال الموسم الجديد 2021/2022.

سبق وتدرب محمود حسن تريزيجية لاعب الأهلي السابق وفريق أستون فيلا الحالي، تحت قيادة مصطفى دينزيلي، أثناء تواجده في فريق قاسم باشا، وقبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، عن طريق فريق أستون فيلا.

يذكر أن أحمد ياسر ريان تواجد مع بعثة منتخب مصر في العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وتضم القائمة كل من:

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي

ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، لمواجهة منتخب إسبانيا، غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

عرض نادي ألتاو لضم أحمد ياسر ريان

كا قد أكدت الصحيفة التركية "Cum Huriyet"، أن فريق ألتاو المتأهل حديثا إلى الدوري التركي الممتاز، تقدم بعرض لضم أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي والمعر إلى فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بعد تألقه مع فريق سيراميكا كليوباترا، حيث تربع أحمد ياسر ريان على صدارة هدافي الدوري العام، برفقة محمد شريف مهاجم المارد الاحمر لمدة طويلة، قبل أن ينفرد محمد شريف بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، ويتواجد أحمد ياسر ريان في الدوري التركي رفقة مصطفى محمد المتواجد في فريق جالاتا سراي.