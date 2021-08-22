/646444/بعد-تعادل-برشلونة-نتائج-مباريات-الدوري-الإسباني-اليوم

أقيمت العديد من منافسات الدوري الإسباني، اليوم السبت، ويأتي في مقدمتهم، مباراة فريق برشلونة وأتليتك بيلباو، ويستعرض دوت الخليج جميع نتائج المباريات التي أقيمت اليوم في اللاليجا، والتي جاءت كالتالي:

تعادل برشلونة مع أتليتك بيلباو بنتيجة 1/1.

فوز فريق مايوركا على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد.

تعادل فريقي إسبانيول وفياريال بنتيجة 0/0.

تعادل فريقي فالنسيا وغرناطه بنتيجة 1/1.

إيلاش موريبا

كشفت تقارير صحفية عن دخول، نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى سباق للتعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن السيتى مهتم بالحصول على خدمات اللاعب بعدما أبدى بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتى إعجابه بإمكانيات الاعب،ولكن بالمجان بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف، فى ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه هذا الصيف.

وينتهى عقد موريبا في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن ، وهو ماجعل الاعب محور حديث كثير من الصحف الأوروبية .

ولم تتضح الأمور حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

كومان

وكان كومان المدير الفنى لفريق برشلونة قد انتقد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.