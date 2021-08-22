/646439/الشوط-الأول-الرجاء-يتقدم-على-الاتحاد-في-نهائي-كأس-البطولة-العربية-فيديو
انتهت احداث الشوط الأول بين الاتحاد السعودي، وفريق الرجاء المغربي، بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين، لصالح الفريق المغربي، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ولمشاهدة الأهداف اضغط
شوط أول مثير بين الاتحاد والرجاء. 🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 21, 2021
الرجاء متقدم بنتيجة 3-2. ✅
لا يفوتكم مشاهدة الأهداف الخمسة 🎥#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/WGrX6imVVP
تشكيل اتحاد جدة:
جروهي، سعود عبدالحميد، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، مورنادو، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينهو.
تشكيل الرجاء
الزنيتي، عبدالإله مدكور، مروان الهدهودي، إلياس الحداد، أسامة سوكحال، عمر العرجون، زكريا الوردي، عبدالإله الحافظي، سفيان رحيمي، محمود بنحليب، محسن متولي.
وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
انطلاق البطولة العربية
في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.
وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.
ومن المقرر إستكمال باقي المواجهات بالجولة الأولى من الدوري السعودي غدا قبل حسم الترتيب النهائي عقب نهاية المنافسات.
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