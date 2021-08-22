نشرة أخبار الأهلي اليوم السبت: موقف حمدي فتحي وسر غياب طاهر أمام الجونة.. سفير مصر في المغرب يطمئن على بعثة رجال اليد.. سيدات تنس الطاولة بتوجون بلقب البطولة العربية

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شهد النادي الأهلي اليوم السبت على العديد من الأحداث الهامة والشيقة، وخاصتاً على مستوى الفريق الأول بالنادي، ويستعد لمباراة المقبلة أمام فريق الجونة، في الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء القادم.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث النادي الأهلي على مدار اليوم، في مختلف الألعب بالنادي، وقبل لقاء الجونة بالدوري، في الجولة القبل الأخيرة.

رجال اليد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى مدينة كازابلانكا المغربية قبل الانتقال إلى مدينة مكناس للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وأكد هاني النجدي، مدير الفريق، أن السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، حرص على الاتصال بالعامري فاروق رئيس البعثة، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور، وأن هناك وفداً من السفارة كان في استقبال البعثة بمطار كازابلانكا، إلى جانب أعضاء لجنة استقبال الوفود المشاركة بالبطولة.

طاهر محمد طاهر

يغيب طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي عن المباراة القادمة يوم الثلاثاء، التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويغب طاهر محمد طاهر عن مباراة الجونة المقبلة، وذلك بسبب حصولة علي البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء، بينما حقق المارد الأحمر الفوز أمام فريق المصري بنتيجة 4/2.

حمدي فتحي

خضع حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى لفحص طبى اليوم بعد أن اشتكى من شد في العضلة الخلفية تسبب في خروجه بين شوطي مباراة المصرى البورسعيدى ومشاركة المالي ديانج بديلا له.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل في تمام الساعة على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة للمسابقة.

يستضيف النادي الأهلي الثلاثاء نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، والتى تعد الآمل الأخير للمارد الاحمرفي الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز حال تعادل غريمه التقليدي الزمالك أو خسارته أمام الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي يقام في نفس توقيت لقاء الأهلي والجونة.

سيدات تنس الطاولة يحصدون لقب البطولة العربية

تُوج سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليًّا في الأردن، بعد الفوز مساء اليوم السبت، على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.

وقدم الأهلي عرضًا جيدًا أمام غاز الجنوب العراقي، في نهائي البطولة العربية للأندية، الذي أقيم على صالة جامعة عمان الأهلية، وذلك بمشاركة كل من: “إليزابيتا سمارة، ونادين الدولتلي، وهنا جودة”.