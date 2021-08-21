لأعمال الصيانة.. فصل التيار الكهربائى عن محافظات دمياط و الدقهلية و كفر...

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربى عن بعض المناطق بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات دمياط و الدقهلية و كفر الشيخ لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن أعمال الصيانة ستبدأ في بعض المناطق من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم وبعض المناطق الأخري ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم.

وطالبت الشركة في بيانها عملائها المقيمين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اتخاذ احتياطاتهم من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.