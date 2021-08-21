فيديو.. نادر سعد: إجراءات تجاه من يرفض الحصول على اللقاح بعد انتهاء المهلة

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن رئاسة مجلس الوزراء، ستقوم بإصدار جدول زمنى معين فيه تحديد بالموعد النهائى لتطعيم كافة الطلاب بالمراحل التعليمية الجامعية وأساتذة المدارس.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية الحياة، مساء السبت، أنه بعد انتهاء تلك المهلة سيعلن رئيس مجلس الوزراء قرارات جديدة بخصوص تنظيم أوضاع الدراسة بالمدارس بعد التطعيم، وستكون هناك إجراءات تجاه من رفض الحصول على اللقاح بعد انتهاء المهلة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة لن تقوم بإعطاء اللقاح للأشخاص لمن هم أقل من 18 عاما، وذلك لأن منظمة الصحة العالمية، وضعت حدا لتطعيم الأفراد يبدأ من سن الـ18 عاما، وهو ما تلتزم به الحكومة المصرية، بالرغم من قيام بعض الدول بتطعيم مواطنيها الأقل سنا من 18 عاما.

وأكد أن الجهات المعنية بالحكومة المصرية تقوم بما عليها من أبحاث حتى يثبت بالنسبة لهم إمكانية إعطاء اللقاح لمن هم أقل من 18 عاما، إلا أنه وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بخصوص ذلك الأمر.

وأكد المستشار نادر سعد، أن التطعيم الإجبارى ليس جديدا على مصر، وسبق تطبيقه على القطاع السياحى، بما كان له أثر إيجابى على تشجيع عودة السياحة الأجنبية.