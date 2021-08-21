أبوالعلا السلامونى لـ أيمن عدلى : لابد وأن يمتلك الكاتب رؤية فلسفية خاصة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السلامونى خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلى ببرنامج "كنوز الوطن" الذى يُعرض على فضائية "أخبار مصر"، اليوم السبت، أنه اكتسب الفن والثقافة من سينما دمياط ومسرح رأس البر، بالإضافة إلى مولد "أبوالمعاطى" الذى يضم جميع ألوان الفنون الشعبية، وأشار إلى أن كل ذلك خلق بداخله حب المسرح.

وأكد أبو العلا السلامونى، أن أى كاتب إذا لم تكن لديه رؤية فلسفية فلا يكون كاتبًا جيدًا ولابد أن يكون لكل كاتب رؤية فلسفية يقدم من خلالها أعماله الفنية، وذكر أنه تخرج من معهد المعلمين ثم تم تعُيينه مدرسًا بالمرحلة الابتدائية وبدأ القراءة فى الفلسفة، وكان طموحه دراسة الفلسفة ونجح فى الحصول على شهادة الثانوية العامة ومن ثم الالتحاق بكلية آداب جامعة القاهرة قسم الفلسفة.

وأضاف أن رغبته فى كتابة الأعمال المسرحية، هى التى أدت إلى النجاح وحصوله على العديد من الجوائز وذلك لأنه كان يجيد الكتابة المسرحية التى تعلمها من المولد الشعبى بمحافظة دمياط.