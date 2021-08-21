بعد إطلاق المرحلة الثانية.. رحلة «المواجهة والتجوال» تستمر بقرى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بالمحافظات والذى ينفذه البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة المواجهة والتجوال بالتنسيق مع باقى الفرق التابعة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، المخرج محمد الشرقاوى مدير مسرح المواجهة والتجوال، المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة، الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى، وجرى ذلك خلال احتفالية فنية أقيمت على المسرح القومى بعنوان "الرحلة".

وقالت عبدالدايم، إن القوى الناعمة تعد أحد المسارات المهمة لخدمة الوطن والمساهمة فى تحقيق التنمية والازدهار، مضيفة أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال الذى انطلق عام 2018 يهدف إلى مجابهة التطرف والتعصب وإعلاء رايات التنوير فى ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.

وتابعت وزيرة الثقافة أن المرحلة الأولى شهدت إقبالا جماهيريا ضخما فى القرى والنجوع عبر عن الرغبة فى الحصول على منتج فنى جاد وراقى، مشيرة إلى أن عروض المواجهة والتجوال تبعث العديد من الرسائل الإيجابية التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد.

من جانبها، أكدت القباج دعمها التام لمشروع مسرح المواجهة والتجوال، مشيرة إلى المردود الإيجابى له فى مختلف محافظات مصر وانعكاسه على سلوك المواطنين وأشارت إلى أهمية دور الفكر والفن فى بناء الإنسان والشخصية المصرية وأضافت أن المشروع ساهم بشكل كبير فى تحقيق العدالة المنشودة فى مختلف القرى المصرية التى وصلها المنتج الثقافى للدولة بعد سنوات عديدة من العزلة.

تضمن الحفل أغنية مصر الجديدة، للمطرب أحمد الناصر وأغنية سلام لسلمى هاشم إلى جانب عرض "الرحلة" الذى جمع مشاهد من العروض المسرحية المشاركة فى المشروع مع نماذج من أطفال مواهب مصر ووضع ألحانه أحمد الناصر.

يذكر أن المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال تستهدف تقديم 325 ليلة عرض فى 20 محافظة مخصص منها 145 ليلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك اعتبارا من أغسطس الجارى وحتى منتصف شهر يناير المقبل وتشمل 15 عرضا هى "المتفائل، محطة مصر، صاحب المقام، ولاد البلد، طقوس العودة، ريسايكل، القطط، صحينا يا سينا، عبور وانتصار، امر تكليف، ذهب الليل، ليالى سيد درويش، حواديت الاراجور ورحلة سعيدة تحتضنها 20 محافظة هى "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر واسوان وتتم بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، إلى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى.