سموحة يحقق الفوز على الجونة بثلاثية

انتهت أحداث مباراة الجونة وسموحة، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، لصالح الفريق السكندري، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لصفوف فري سموحة، من تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة الثانية والعشرون، من عمر المباراة، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والستون، في حين سجل الهدف الأول في اللقاء لفريق سموحة محمد نادي في الدقيقة التاسعة.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

في حراسة: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل ، محمود عزت ، شريف رضا ، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: محمود حليمو ، كناريا ، إسلام جمال

خط الهجوم: مصطفي فتحي، أحمد عبد القادر ، محمد نادى.

قائمة سموحة أمام الجونة

وتضم قائمة سموحة 20 لاعب هم الهانى سليمان و عمر صلاح و رجب نبيل و محمود البدرى و محمود عزت و محمد عبد المنعم و أطهر الطاهر و محمد شكرى و شريف رضا و محمود حليمو و أحمد حمص و محمد كناريا و عبد الكبير الوادى و مصطفى فتحى و رفيق كابو و إسلام جمال وأحمد عبد القادر ومحمد ليله و ديريك نسينامبى و محمد نادى .