/646440/فوز-مثير-للمقاولون-العرب-على-مصر-المقاصة-في-الدوري

انتهت مباراة فريق المقاولون العرب ونظيره مصر المقاصة، بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل المقاولون

في حراسة المرمى: أحمد العربى.

في خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو.

في خط الوسط: وسيم النغموشى، عمر سافيولا، أحمد كابوريا.

في خط الهجوم: لويس إدوارد، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود أبو السعود، أحمد مجدى، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى، أحمد شكرى، هيثم الجوينى، خالد الحسينى.

بعد تعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري، وغزل المحلة مع البنك الأهلي، ودع فريقي أسوان والانتاج الحربي، رسميا بطولة الدوري الممتاز، ويتبقى ثالثهما، والذي لم يتحدد حتى الأن.

ومن المفترض أن يكون الفريق الثالث الهابط إلى الدرجة الثانية، واحد من الفرق التالية:

غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

الفرق المهددة بالهبوط

غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

ويستعرض دوت الخليج نتائج تلك الفرق في أخر 5 مواجهات:

غزل المحلة: تعادل في مبارتيين وخسر في 3 مواجهات.

البنك الأهلي: حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في 4 مواجهات.

وادي دجلة: حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتيين وخسر في مثلهم.

الاسماعيلي: خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتيين.

ويتبقى لكل فريق منهم مبارياتيين.

يواجه فريق وادي دجلة كل من: سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

ويواجه فريق البنك الأهلي كل من: الاتحاد السكندري، والزمالك.

نجح فريق الإنتاج الحربي في تسجيل الهدف الأول المباراة في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، عن طريق حسن ياسين، وعاد فريق الاتحاد في نتيجة المباراة في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق عادل بدر.

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى محمد صبحي

في خط الدفاع : داميون لوي - السيد سالم، هشام صلاح - صبري رحيل

في خط الوسط : خالد الغندور - أحمد منجا - أحمد حجي

في خط الهجوم: فوز الحناوي - عبد الغني ممحد - أحمد راشد