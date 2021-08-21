/646438/محمد-رمضان-يتجاهل-وفاة-حماته-معلنا-عن-حفل-جديد-بالسعودية

لازال الفنان محمد رمضان يحتفل بكواليس حفله الذي أحياه مساء أمس الجمعة بمدينة جولف بورتو مارينا بمنطقة الساحل الشمالي، متجاهلا رحيل والدة زوجته نسرين السيد عبد الفتاح التي وافتها المنية اليوم السبت.

دوت الخليج يرصد رد فعل محمد رمضان عقب وفاة والدة زوجته

وأعلن الفنان محمد رمضان منذ دقائق قلبلة عن حفل جديد بالسعودية عبر حسابه الرسمس بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عبر خاصية استوري، وذلك بعد أن نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام بوستر الحفل القديم، الذي سبق وقدمه محمد رمضان على مسرح معرض السيارات الجنادرية.

ليرد عليه محمد رمضان، قائلا: هنعملها تاني قريب.. الجمهور السعودي انتظروني قريبًا.

جنازة والدة زوجة محمد رمضان

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة صباح غد الأحد الموافق 22 من شهر أغسطس من مسجد السيدة عائشة، على أن يقام العزاء بمنطقة امبابة محل إقامة أسرة زوجته، وكان قد أعلن مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان عن إلغائه لجميع حفلاته القادمة حتى الإنتهاء من فترة الحداد على والدة زوجته، ويعود رمضان للقاهرة خلال ساعات للوقوف بجوار زوجته وحضور مراسم العزاء والجنازة.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

أحيا محمد رمضان أمس الجمعة واحدة من أقوى الحفلات في قرية بورتو جولف مارينا، بالساحل الشمالي حيث شهدت الحفل حضورًا جماهيرًا غير مسبوقًا ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد، بسبب ضخامة أعداد الجماهير.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة الفقرات المبهرة إضافة إلى وجود فقرة للاستعراضات باستخدام الألعاب النارية، ودخل رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني سوداء مطلية باللون الذهبي، مكتوبًا على الجزء الأمامي منها «نمبر وان»، وكانت هي الأغنية الافتتاحية للمسرح.

وشارك الطفل منذر مهران الفنان محمد رمضان في الحفل، مقدمًا معه أغنيتين، وهما القمر ومصباح علاء الدين، ليقدما بعض الحركات الاستعراضية التي ظهروا بها في الكليب سابقًا، ليشعلا حماس الجمهور.

مد رمضان يتألق بأغنيته الجديدة«على الله»

وطرح الفنان محمد رمضان، عصر الأربعاء أحدث أغنياته التي تحمل اسم «على الله»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب واستطاعت الأغنية في ساعات أن تحقق أرقاما قياسية من المشاهدات، اذ تصدرت الأغنية تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أن حصدت خلال 18 ساعة المليون الأول من عدد المشاهدات، وهذا يعد رقم جيد للغاية.