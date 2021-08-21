/646436/بعد-سقوط-أسوان-والانتاج-الحربي-تعرف-على-الفرق-المهددة-بالهبوط-إلى-الدرجة-الثانية

بعد تعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري، وغزل المحلة مع البنك الأهلي، ودع فريقي أسوان والانتاج الحربي، رسميا بطولة الدوري الممتاز، ويتبقى ثالثهما، والذي لم يتحدد حتى الأن.

ومن المفترض أن يكون الفريق الثالث الهابط إلى الدرجة الثانية، واحد من الفرق التالية:

غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

الفرق المهددة بالهبوط

غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

ويستعرض دوت الخليج نتائج تلك الفرق في أخر 5 مواجهات:

غزل المحلة: تعادل في مبارتيين وخسر في 3 مواجهات.

البنك الأهلي: حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في 4 مواجهات.

وادي دجلة: حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتيين وخسر في مثلهم.

الاسماعيلي: خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتيين.

ويتبقى لكل فريق منهم مبارياتيين.

يواجه فريق وادي دجلة كل من: سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

ويواجه فريق البنك الأهلي كل من: الاتحاد السكندري، والزمالك.

نجح فريق الإنتاج الحربي في تسجيل الهدف الأول المباراة في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، عن طريق حسن ياسين، وعاد فريق الاتحاد في نتيجة المباراة في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق عادل بدر.

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى محمد صبحي

في خط الدفاع : داميون لوي - السيد سالم، هشام صلاح - صبري رحيل

في خط الوسط : خالد الغندور - أحمد منجا - أحمد حجي

في خط الهجوم: فوز الحناوي - عبد الغني ممحد - أحمد راشد

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

تاريخ مواجهات الفريقين

كانت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهم روماريو وليامز ورزاق سيسيه بالجولة 15 للمسابقة على إستاد الاسكندرية.

والتقى الانتاج والاتحاد في 21 مباراة قبل صدام الليلة انتهت 9 لقاءات منها بالتعادل مقابل 7 انتصارات للاتحاد وخمسة لزعيم الثغر.