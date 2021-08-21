على طريقته الخاصة..أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد والدته

/646435/على-طريقته-الخاصةأحمد-حلمي-يحتفل-بعيد-ميلاد-والدته

حرص الفنان أحمد حلمي على الإحتفال بعيد ميلاد والدته بطريقة كوميدية تتناسب مع طريقة حلمي في الإعراب عن أي شيء يخصه، متمني لها مزيدا الأيام السعيدة الأخرى.

دوت الخليج يرصد احتفال حلمي بعيد ميلاد والدته

ونشر حلمي عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعه بوالدته وعلق عليها قائلاً: "سنة حلوة يا جميل يا مُز أنت".

وكان قد خضع الثنائي أحمد حلمي والفنانة وزوجته الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة ومختلفة عن الجلسات المعتادة للنجوم، مزجت ببعض المظاهر الطبيعية الخلابة، ظهرا في صور منفردة ولم تجمعهم صورة واحدة خلال الجلسة، وكان صورهم مختلفة وعميقة اذ اعتمد أحمد حلمي على اللون الأسود في ملابسة وفي صورة ظهر يرتدي قبعة وفي صورة أخرى ربط شعره بوشاح، أما منى فحبذت مزج الألوان مع الطبيعة الخلابة فارتدت بلوزة باللون الأزرق الفاتح، وربطت شعرها بوشاح على الطريقة الأفريقية.

أحمد حلمي يبدأ تصوير فيلم إكس

ويستعد الفنان الكوميدي أحمد حلمي للبدء في تصوير فيلمه الجديد «إكس» الذي يخوض بطولته بجانب الراقصة الاستعراضية روبي، والفنانة نسرين أمين في أول تعاون بينهم، تدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد حلمي في الإختيار 2

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد حلمي شارك في الموسم الرمضاني المنصرم من خلال ظهوره كضيف شرف بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، خلال مشهد لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب