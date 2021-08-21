/646434/حفل-أهداف-التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-الجزيرة-الأردني-والحسين-بالدوري

انتهت أحداث مباراة الجزيرة والحسين إربد، بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاث أهداف مقابل ثلاثة، في لقاء الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الأردني للمحترفين" دوري المناصير الأردني".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في لقاء شهد على حفل أهداف بين نادي الجزيرة الأردني، والحسين إربد، في ختام الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الأردني للمحترفين، لياتي في مقدمة أقوى منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الاردني.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق الحسين إربد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأرني للمحترفين، برصيد 10 نقاط من أصل 6 مباريات، تلقت شباكة 9 أهداف، في حين نجح في تسجيل 9 أهداف.

يحتل فريق الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأرني للمحترفين، برصيد 8 نقاط من أصل 6 مباريات، تلقت شباكة 8 أهداف، في حين نجح في تسجيل 14 أهداف.

ملخص مباريات ختام الجولة الـ 13 من الدوري الأوردني

انتهت أحداث مباراة شباب الأردن والحسين إربد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح إربد، في لقاء الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الأردني الممتاز، على ملعب استاد الملك عبد الله الثاني.

حقق فريق سحاب الفوز على نظيرة فريق معان بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الأوردني الممتاز، على ملعب الأمير محمد.

موعد انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.

ومن المقرر إستكمال باقي المواجهات بالجولة الأولى من الدوري السعودي غدا قبل حسم الترتيب النهائي عقب نهاية المنافسات.