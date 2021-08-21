/646437/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-السبت-رسالة-هامة-من-محمد-صلاح-لجنش-والفريق-اتحاد-الكرة-يخاطب-الأهلي-بتسليم-درع-الدوري-عمرو-الصفتي-يستفز-جمهور-القلعة-الحمراء

شهد نادي الزمالك اليوم السبت الموافق الـ 21 من أغسطس، قبل نهاية منافسات الدوري المصري الممتاز، بجولتين وإقتراب فريق القلعة البيضاء، من حصد بطولة الدوري، قبل انتهاء البطولة بجولة وحيده وهي لم تحدث من قبل في الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الزمالك علىمدار اليوم في تقرير مفصل وبسيط.

رسالة محمد صلاح للزمالك وجنش

وقال صلاح، في تصريح لقناة "أون تايم سبورت": "الهدوء والثقة في المباريات الأخيرة التي خاضها الزمالك يجعله الأقرب لحصد الدوري بجانب علاقة اللاعبين مع المدير الفني”.

وأضاف: "فترة التوقف الأخيرة أفادت الزمالك في استرجاع اللاعبين المصابين، وإيجاد بديل لساسي من خلال تواجد امام عاشور ومحمود عبد العزيز".

وعن أزمة “جنش”علق: "لقد أخطاء ويجب أن يقدم اعتذار للجهاز الفني، فهو لاعب كبير يجب عليه ان يتعلم كيفية التصرف في تلك هذه الامور”.

وأختت حديثة قائلاً:” "بالنسبة للمعارين، أرى أن يعودوا إذا كان الزمالك يحتاج إلي مجهوداتهم خلال الفترة المقبلة، بينما تألق البعض منهم أظهر أنهم لم يأخذوا الفرصة الكامله داخل القلعة البيضاء”.

رسالة عمرو الصفتي لجمهور الأهلي

كتب عمرو الصفتي عبر حسابة الشخي”فيس بوك”:لما كان الاهلي الله يرحمه كان بياخد بطولات والزملكاويه كانوا بيقولوا الاهلي بياخد البطولات بالحكام كان الاهلاويه يردوا بص لنفسك ولورقتك مبتصش في ورقه الاهلي دلوقتي سبحان الله الاهلاويه بينامو و يصحو يقولو زمالك”.

موعد تسليم الدرع من الأهلي لاتحاد الكرة

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد النادى الأهلى حامل لقب درع الدورى فى الموسم الماضى، لتسليم الدرع إلى الجبلاية خلال الساعات المقبلة.

وتنص لائحة الاتحاد على إرسال الفريق صاحب اللقب درع الدورى إلى اتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوماً حتى يتم تجهيزه للفريق الفائز، سواء نفس الفريق أو أى فريق آخر.

كما أن لائحة اتحاد الكرة لا تلزم الجبلاية بتسليم الفريق الفائز بالدرع فى الملعب أو بتحديد موعد للتسليم، لا سيما أن هذه الأمور تخضع لأمور تسويقية وتتم بالاتفاق مع الرعاة.

ويسلم الاتحاد المصري درع الدوري الممتاز في الملعب للفريق الفائز بالبطولة في الأسبوع الأخير، أو قبل الأخير في احتفالية وممرات شرف للفريق الفائز.