إنجاز مصري جديد.. القاهرة تستضيف سلسلة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس

منح الاتحاد الدولي للعبة الجمباز، مصر حق استضافة بطولات كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 على مدار ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 17 حتي 20 مارس 2022 و 2023 و 2024. جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز فى استضافة بطولة العالم مؤخرا القاهرة 2021.

وأعلن الاتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردى الأجهزة.

واشترط الاتحاد الدولي على الدولة المضيفة أن تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية فى نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من آول شهر يناير حتي مارس من كل عام

وأكد إيهاب أمين، رئيس أتحاد الجمباز، ثقة الاتحاد الدولي فى الدولة المصرية وإمكانياتها لما تملكه من بنيه تحتية وخدمات فندقية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى.

وأضاف أمين أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لعبت دور كبير فى استضافة مصر سلسلة كأس العالم المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 بعد عدد من اللقاءات مع الياباني موري وتنابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، على هامش بطولة العالم فى القاهرة ودورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

وأشار أمين إلى أن استضافة مصر لكأس العالم المؤهل للأولمبياد انجاز كبير يحسب للرياضة المصرية بشكل عام وللعبة الجمباز بشكل خاص كون ان مصر آول دولة داخل أفريقيا تستضيف هذا الحدث الكبير

وشارك الجمباز المصري لاول مرة فى تاريخه فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدد ١١ لاعب ولاعبه وحققت البعثة نتائج طيبة وحصلت ملك حمزة على إجمالي نقاط 94.720، في التصفية الأولى للجمل الإجبارية على إجمالي نقاط 45.225، وفي التصفيات الثانية حصلت على إجمالي نقاط 49.495، لتأتي في المركز التاسع بفارق بسيط عن صاحبة المركز الثامن التي تأهلت للنهائيات مع اول ثمان لاعبات

كما نجح اللاعب سيف آسر في منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة، وحصل على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين، ليحتل المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.

ويحتل الجمباز المصري المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.