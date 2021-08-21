وفد مصر للطيران يتفقد مطار برنيس استعدادا للتشغيل المنتظم للرحلات

جدة - نرمين السيد - أجرى وفد من مختلف التخصصات بشركة مصر للطيران، برئاسة الطيار حسن منير، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، زيارة تفقدية لمطار برنيس الدولى بمحافظة البحر الأحمر، من أجل الوقوف على اختيار المواقع اللوجستية وأماكن التشغيل وتواجد فرق العمل المختلفة بالمطار استعدادا لبدء التشغيل الفعلى وتسيير رحلات منتظمة لمصر للطيران من وإلى المطار.





وضم الوفد عددا من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لمصر للطيران وممثلى كافة الإدارات المعنية بالتشغيل كقطاع التشغيل والتخطيط والتجارى والأمن ونظم المعلومات والعلاقات العامة وغيرها.

وتابع الوفد تحديد مواقع عمل كل من الخدمات الأرضية والجوية وهناجر ومواقع الصيانة وكاونترات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومواقع عمل إدارات العلاقات العامة والمحطة وغيرها من المكاتب الإدارية التى تتطلبها الشركة استعدادا للتشغيل.

وأشاد الوفد بإمكانيات المطار الهائلة وما يتضمنه من إمكانيات ومعدات على أعلى مستوى ويضاهى فى تصميمه وتنفيذه أحدث المطارات العالمية.

جاء ذلك فى ضوء توجهات الدولة المصرية وخططها نحو تحقيق التنمية الشاملة لمصر 2030 ومنها تنمية منطقة برنيس جنوب محافظة البحر الأحمر لتكون منطقة سياحية مميزة ذات طابع خاص، وفى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو تطوير وتحديث مطارات جمهورية مصر العربية وزيادة نشاطها وعمليات التشغيل بها وخاصة المطارات الجديدة ومنها مطار برنيس لكونه من المطارات الهامة التى ستلعب دورا هاما فى تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر على المستويين المحلى والدولى.

هذا ويقع مطار برنيس الدولى جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر قرابة 150 كيلومترا عن مدينة مرسى علم، باتجاه مدينة الشلاتين، ويتكون من ممر بطول 3650 مترا، وعرض 60 مترا، وترمك مدنى يسع نحو 9 طائرات من الطرازات المتوسطة والعريضة وصالة ركاب بسعة 600 راكب فى الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 مترا و47 منشأ فنيا واداريا وخدميا، ويحتوى المطار على ممر يتخطى حاجز الـ 3.5 كيلو متر، وتم تجهيزه بوحدات إنارة وحقل الطائرات بالمهبط، وانتهاء التجهيزات اللازمة له فى وقت قياسى وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية فى مجال المطارات الدولية

جدير بالذكر أن مطار برنيس الدولى استقبل فى شهر يونيو الماضى أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 60 راكبا، ويعد مطار برنيس من المطارات الواعدة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر، ما سيساهم فى دفع عجلة الاستثمار لتلك المنطقة الواعدة لتصبح منطقة سياحية من الطراز الأول.