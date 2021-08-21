سعفان يفتتح مركز تدريب ضفائر السيارات وخدمة الشباك الواحد ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - ووجه سعفان، بضرورة تلقى شكاوى وطلبات المواطنين والرد عليها فى سرعه مع تلبية احتياجات المواطنين والعمل على حل المشكلات الخاصة بهم والمتعلقة بأنشطة عمل المديرية.

ورافق وزير القوى العاملة، خلال الجولة، المحافظ اللواء عادل الغضان، والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية بالتدريب المهنى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كما افتتح الوزير والمحافظ مركز تدريب شركة الضفائر الخاص بشركة سوموتومو لصناعة ضفائر السيارات بالدور الرابع بمبنى المديرية وخلال الافتتاح أطمأن الوزير من مسئولى الشركة القائمين على التدريب عن مدى كفاية فترة التدريب المحددة فى أسبوعين، لتغطية كافة نواحى البرنامج التدريبى على مهنة تصنيع ضفائر السيارات، وكذلك تعيين خريجى الدورات التدريبية فى مصانع الشركة.

وأشار الوزير إلى أنه يجب عمل دورات تدريبية مكملة على بعض المهارات اللغوية الأجنبية فيما يخص المهنة، وغيرها من الدورات التى يحتاجها الشباب فى أثناء ممارسته للمهنة بعد الانتهاء من عمليات التدريب.

وتفقد الوزير، الحجرات الخاصة بعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين للتدريب، وعلى مساحتها الكافية لتدريب الشباب فى المستقبل بأعداد كبيرة على المهنة التى توفرها الشركة للشباب للتدريب عليها، واللوحات التعليمية الخاصة بتدريب الشباب ومدى ملائمتها للتدريب.

وزار سعفان، معمل اللغات الموجود بمبنى المديرية، وشدد على ضرورة الاهتمام بالمحتوى التدريبى المقدم، وإشراك المتدربين فى الدورات التدريبية الأخرى فى دورات اللغة فى مجالات العمل المختلفة ومهارات الحاسب الالى سوا كانت فى تصنيع الملابس الجاهزة أو تصنيع ضفائر السيارات، فيما يخص مصطلحات تلك المهن فى اللغات التى يتم التدريب عليها.

والتقى وزير القوى العاملة، العاملين بالمبنى، ووجه لهم رسالة، للمضى قدما بلا توقف فى العمل بجهد بلا كلل أو تعب، لتقديم خدمات جديدة للمواطنين، وقائلا: "انتم الاساس فى عمل الوزارة والمديرية، تجهزون البنية اللازمة لبناء شباب بورسعيد، فى الحاضر والمستقبل.