في مباراة مثيرة.. الشباب يتعادل 3/3 مع الاتفاق قي الدوري السعودي

/646433/في-مباراة-مثيرة-الشباب-يتعادل-33-مع-الاتفاق-قي-الدوري-السعودي

انتهت مواجهة فريق الشباب مع نظيره الإتفاق، بنتيجة 3/3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وأقيمت المباراة على ملعب "الملك فهد الدولي". ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين

تشكيل الشباب: حراسة المرمى: فواز القرني خط الدفاع: متعب الحربي، إيجور، أحمد شراحيلي، علي مجرشي خط الوسط: إيفر بانيجا، حسين القحطاني، ألفريد ندياي خط الهجوم: علي مجرش، أوديون إيجالو، عبدالله الجوعي تشكيلة الإتفاق في حراسة المرمى: مبولحي في خط الدفاع: الربيعي - الخطيب - المولد - الهوساوي في خط الوسط: كوايسون - دي سوزا - هزازي في خط الهجوم: السالم - الكويكيبي - أزارو

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